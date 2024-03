Dal Viola Park, Kouamé e Dodò in crescita, sono quasi al 100%. Christensen verrà valutato in settimana

Prosegue la preparazione per la partita di sabato prossimo, dove la Fiorentina affronterà il Milan di Stefano Pioli. Kouamé e Dodò in crescita, sfrutteranno la sosta per poter raggiungere il massimo della forma, mettendosi a disposizione di Vincenzo Italiano. Ancora personalizzato per Oliver Christensen, che potrebbe essere convocato per il prossimo impegno di campionato. Il suo ritorno in gruppo sarà deciso in settimana, il mister e il suo staff valuteranno minuziosamente le sue condizioni fisiche. Lo riporta Radio Bruno.

