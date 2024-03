Dal Viola Park, seduta di allenamento per la Fiorentina: Christensen torna in gruppo, assenti i nazionali

Continua la ripartenza difficile della Fiorentina per il gravissimo lutto. Oggi squadra torna in campo in vista dell’impegno di campionato contro il Milan, con il secondo allenamento dopo la scomparsa del direttore generale Joe Barone. Prima di questa tragedia c’era l’idea di giocare un’amichevole con il Signa: la partita si sarebbe dovuta giocare domani al Franchi, però poi è stata prontamente rinviata per il dramma in casa Viola. Una novità: Christensen torna ad allenarsi in gruppo, dopo l’operazione al menisco che lo ha tenuto lontano dal campo per un lungo periodo. Assenti i nazionali alla seduta di ieri e di oggi, sono 6: Bonaventura, Kayode, Nico Gonzalez, Beltran, Milenkovic e Barak. Alla cerimonia funebre che si terrà Pozzallo per il dirigente scomparso, a rappresentare la Fiorentina saranno Burdisso, Ottaviani, Angeloni e Niccolini; Pengue, Ferrari e Pradè rappresenteranno la Fiorentina negli Stati Uniti. Lo riporta Radio Bruno.

VALCAREGGI: “CHI DEVE SOSTITUIRE BARONE È ITALIANO. FACCIA LUI IL MERCATO E SALVI LA FIORENTINA CON PRADÈ”