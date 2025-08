Christensen: “De Gea una leggenda. Sono stato felice di essermi allenato con lui per 6 mesi”

La Fiorentina nel corso di questa estate ha ceduto in prestito allo Sturm Graz, per metà stagione, il portiere Oliver Christensen.

L’estremo difensore danese ha spiegato con queste parole il suo passaggio nel campionato austriaco: “La cosa più importante per me era trovare un club in estate dove poter giocare di più Certo, non è mai bello quando questo è dovuto a un infortunio, ma questo è il calcio. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi in questi cinque mesi”.

Infine ha spiegato: “Quando scendo in campo, qualcosa cambia dentro di me. Voglio assolutamente vincere. Se qualcosa non va, posso scatenarmi un po’”.

Alla Fiorentina, Christensen ha avuto la possibilità di allenarsi con l’estremo difensore spagnolo David De Gea: “Per i portieri della mia età, è una leggenda. Ha avuto una carriera incredibile, ha trascorso dodici anni al Manchester United. Sono stato felice di potermi allenare con lui per sei mesi”.