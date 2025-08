Olivier Christensen è approdato allo Sturm Graz, ecco le sue parole: “I dialoghi con i dirigenti dello Sturm Graz sono stati molto positivi e mi hanno subito convinto a voler affrontare questa avventura in prestito. Essere in grado di affrontare il campionato, la Coppa e anche la Coppa dei Campioni è fantastico per me. Non vedo l’ora di vivere i prossimi mesi e spero di poter aiutare il team con le mie qualità”.