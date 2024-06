Christensen ai saluti, sarà lui a lasciare la Fiorentina dopo solo una stagione e tante incertezze avute

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i casting per la porta viola continuano, Terracciano ha avuto la migliore stagione a Firenze e vorrebbe continuare a vestire la maglia gigliata anche l’anno prossimo per giocarsi le sue possibilità di titolarità. Quindi con la permanenza del campano, sarà l’estremo difensore danese a lasciare la Fiorentina dopo una sola stagione e tante incertezze avute. La Fiorentina ha varie carte in mano: da Musso a Falcone passando per Strakosha ed Audero con anche Martinelli che potrebbe finire in prestito o restare con la squadra di Palladino.