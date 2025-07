Di Marzio: “Terracciano può lasciare la Fiorentina, la Cremonese lo vorrebbe come portiere titolare”

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta facendo delle valutazioni su Pietro Terracciano che potrebbe decidere di chiudere la sua esperienza in viola dopo aver perso la titolarità con l’arrivo di De Gea. Terracciano ha attirato l’attenzione di alcune squadre di Serie A come la neopromossa Cremonese che potrebbe ingaggiarlo come numero uno e pare ci sia un ballottaggio con Sportiello.

La Fiorentina potrebbe puntare su Martinelli come secondo portiere in grado di giocare la Conference e la Coppa Italia per crescere anche se la percentuale del prestito non è bassa. In caso di cessione di Terracciano, la posizione del terzo portiere potrebbe essere coperta da Oliver Christensen rientrato da Salerno.