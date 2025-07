La Nazione riporta: “Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina, su di lui il Monza in Serie B”

Come riportato dall’edizione odierna della Nazione, il futuro della porta viola ha solo la certezza del titolare ovvero De Gea che ha rinnovato con il club gigliato, ma alle sue spalle ci sono diversi dubbi a partire da Pietro Terracciano che potrebbe decidere di lasciare la Fiorentina per accettare la corte del Monza che, con una nuova proprietà, vuole riprovare subito a risalire in Serie A e che ha scelto l’ex Empoli come prossimo numero uno.

Spetterà al giocatore stesso la decisione finale ovvero se rimanere in viola da riserva oppure scegliere una nuova avventura professionale con i lombardi. Oltre a lui c’è la tematica di Martinelli che preferirebbe restare a Firenze, ma che la Fiorentina vorrebbe girare allo Spezia e Christensen che piace al Frosinone.