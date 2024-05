Christensen e Ikoné un disastro contro l’Hellas Verona e protagonisti della Flop 11 di giornata

Una grande battuta d’arresto generale. Si potrebbe riassumere così la sconfitta della Fiorentina “B” contro l’Hellas Verona al “Bentegodi”. In casa viola, la mente era (e lo è adesso più che mai) in Belgio, per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge. Questo, però, non può essere un alibi per una prestazione davvero opaca della banda di mister Italiano, che ha visto protagonisti in negativo tanti giocatori. In particolare, non è sfuggita la brutta partita di Oliver Christensen, secondo portiere della Fiorentina, e Jonathan Ikoné, che sono finiti di diritto nella Flop 11 della 35esima giornata di Serie A.

Questa la Flop 11 completa: Oliver Christensen (Fiorentina) 5; Denzel Dumfries (Inter) 5; Marco Pellegrino (Salernitana) 4.5; Fikayo Tomori (Milan) 5; Giulio Donati (Monza) 5; Ismael Bennacer (Milan) 5; Toma Basic (Salernitana) 5; Jonathan Ikoné (Fiorentina) 5; Gianluca Gaetano (Cagliari) 5; Rafael Leao (Milan) 5; Marco Arnautovic (Inter) 5. Lo scrive TMW.

