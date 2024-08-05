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Corriere dello Sport: "De Gea alla Fiorentina? Terracciano sarà il sacrificato, niente mercato per Christensen"

Il titolare diventerà De Gea?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2024 08:56
Corriere dello Sport: "De Gea alla Fiorentina? Terracciano sarà il sacrificato, niente mercato per Christensen" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina sta cercando di ingaggiare un portiere con spiccate doti tecniche e ha in programma nuovi contatti con l'agente di David De Gea, classe 1990. Per trasferirsi in Toscana, De Gea dovrà accettare una riduzione dell'ingaggio. Se l'operazione dovesse andare a buon fine, Pietro Terracciano potrebbe essere ceduto, poiché è più facile trovare acquirenti per lui rispetto a Oliver Christensen. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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