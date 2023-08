Christensen si presenta: “Fiorentina club fantastico, felice di aver firmato. Spero di condividere tanti successi”

Oliver Christensen è un nuovo portiere della Fiorentina. Dopo l’ufficialità arrivata nelle scorse ore, il portiere danese ha affidato al suo profilo Instagram le sue prime parole da calciatore viola: “Ciao tifosi viola!

Sono molto felice di aver firmato per questo fantastico Club, la Fiorentina. Spero di poter condividere tanti successi. Per me e la mia famiglia oggi è stata una giornata indimenticabile.

Grazie a tutti, ci vediamo presto al Franchi!

Forza Viola!”.

FIORENTINA FIDUCIOSA PER BELTRAN