La Roma prova lo sgarro alla Fiorentina su Beltran. Società viola fiduciosa. Strategia per far alzare prezzo?

La notizia data dall’Argentina trova conferme (LEGGI QUI L’ANTICIPAZIONE), la Roma sta provando a soffiare Beltran alla Fiorentina offrendo al River Plate 25 milioni di euro per prendersi l’attaccante classe 2001. La società viola, dal canto suo, è fiduciosa sulla chiusura definitiva dell’affare, i dirigenti viola sono arrivati prima su Beltran e la trattativa per il suo trasferimento era già stato impostato e avviato. Come scritto sia domenica che nelle ultime ore, l’affare si sarebbe dovuto definire nei dettagli proprio nella giornata di oggi con il conseguente arrivo a Firenze nel week end del calciatore. A questo punto resta da capire qual è la posizione del River Plate e del centravanti.