Corriere Fiorentino, Ancora alternanza per la porta della Fiorentina: Italiano voleva salto di qualità tra i pali

Il Corriere Fiorentino parla stamani della questione portieri in casa Fiorentina, ponendo l’accento sul fatto che la squadra viola negli ultimi anni è sempre dovuta ripartire da zero. Da Lafont (ceduto dalla nuova gestione senza averlo nemmeno provato), a Dragowski, a Terracciano, a Gollini, a Sirigu e all’ultimo della lista: Oliver Christensen.

L’idea, almeno nelle intenzioni del mister, in estate era abbastanza chiara: compiere (finalmente) un deciso salto di qualità e per questo aveva messo l’acquisto del portiere sullo stesso piano di quello del centravanti. Ma la nuova stagione è iniziata all’insegna dell’alternanza: tre presenze per Terracciano e due per Christensen che, dopo aver fatto il suo esordio con il Lecce, è stato confermato a San Siro. E se i numeri non parlano a favore del danese (già 6 gol presi) di certo Italiano vorrà testarlo ancora prima di fare una scelta definitiva che, come sempre, seguirà una sola, semplicissima regola: il merito. Lo riporta TMW.

JOVIC ERA FUORI DAL PROGETTO FIORENTINA E FUORI DALLE LISTE DA GIORNI