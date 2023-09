Tuttosport: “Italiano felice di liberarsi di Jovic. Era totalmente fuori dalla sua Fiorentina”

Tuttosport scrive oggi dell’ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, affermando che questa sosta porta con sé anche la prima vera occasione in maglia rossonera per il serbo. L’infortunio di Giroud in nazionale e gli impegni ravvicinati che dovrà affrontare il Milan (7 gare nelle prossime 3 settimane), infatti, suggeriscono l’impiego dell’attaccante ex viola nelle prossime gare, le quali diventano allora importanti per il centravanti del quale, secondo il quotidiano, “Italiano è stato felice di liberarsi” e che “era totalmente fuori dal progetto della Fiorentina”. Nel frattempo, se Giroud non dovesse farcela per la stracittadina con l’Inter, ci sarebbe proprio Jovic a guidare l’attacco rossonero nel derby, ghiotta occasione da non sprecare per il classe ’97.

NASCE IL FANTACALCIO DI PASSIONE FIORENTINA