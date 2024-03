Dal Viola Park, Christensen si allena e Kouamè recupera al meglio. Commisso sempre vicino al gruppo

Sono giorni di dolore per la Fiorentina ma la squadra è tornata in campo per riprendere gli allenamenti già da ieri. Secondo quanto riportato da Radio Bruno anche oggi Commisso era a bordo campo vicino ai giocatori e ad Italiano. Le bandiere al Viola Park non sono più a mezz’asta ma tornano a sventolare, simbolo proprio della ripartenza nonostante la perdita del dg Viola Joe Barone.

Torna ad allenarsi Oliver Christensen dopo il problema al menisco e Christian Kouamè sta recuperando al meglio per tornare ad essere a piena disposizione di Italiano. Domani nuovo allenamento alla mattina e domenica, invece, giorno di riposo.

COMMISSO ANCORA VICINO AD ITALIANO E GIOCATORI. TANTI ABBRACCI ALL’ALLENAMENTO