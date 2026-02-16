16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Christensen: “Un onore lavorare con De Gea, si impara tanto da un campione. Il gruppo ha bisogno di carattere per salvarsi “

News

Christensen: “Un onore lavorare con De Gea, si impara tanto da un campione. Il gruppo ha bisogno di carattere per salvarsi “

Redazione

16 Febbraio · 18:04

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 18:05

TAG:

#FiorentinaChristensen

Condividi:

di

Sul canale YouTube Danese, il secondo portiere della Fiorentina, Christensen, ha affrontato molti temi dal suo ritorno a Firenze e sulla situazione attuale della squadra: “È passato tanto tempo dall’ultima volta che ho giocato con la Fiorentina e non vedo l’ora di mostrare il mio potenziale. Il portiere più forte con cui mi sono allenato? Senza dubbio David de Gea. È difficile imitare il suo modo di posizionarsi in porta, perché ha uno stile davvero particolare. È un grande. Tra i migliori giocatori con cui ho giocato metto sicuramente Nico González, Kean, Arthur e Boateng.”
Sulla situazione attuale: “Qui a Firenze sono il secondo dietro a David. Devo cogliere le opportunità che arrivano. Quando non giochi, contribuisci al gruppo con altre cose. Serve avere buona energia e allenarsi bene. Il periodo non è dei migliori, bisogna tenere alto il morale perché tanti non sono abituati a lottare per la salvezza”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio