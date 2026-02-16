Christensen: “Un onore lavorare con De Gea, si impara tanto da un campione. Il gruppo ha bisogno di carattere per salvarsi “

Sul canale YouTube Danese, il secondo portiere della Fiorentina, Christensen, ha affrontato molti temi dal suo ritorno a Firenze e sulla situazione attuale della squadra: “È passato tanto tempo dall’ultima volta che ho giocato con la Fiorentina e non vedo l’ora di mostrare il mio potenziale. Il portiere più forte con cui mi sono allenato? Senza dubbio David de Gea. È difficile imitare il suo modo di posizionarsi in porta, perché ha uno stile davvero particolare. È un grande. Tra i migliori giocatori con cui ho giocato metto sicuramente Nico González, Kean, Arthur e Boateng.”

Sulla situazione attuale: “Qui a Firenze sono il secondo dietro a David. Devo cogliere le opportunità che arrivano. Quando non giochi, contribuisci al gruppo con altre cose. Serve avere buona energia e allenarsi bene. Il periodo non è dei migliori, bisogna tenere alto il morale perché tanti non sono abituati a lottare per la salvezza”.