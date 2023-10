Infermeria Fiorentina, la situazione: Chrisensen fermo, Nzola ha recuperato. Pierozzi forse torna tra i convocati 

Ai box Christensen, con l’estremo difensore gigliato che ha riportato uno stiramento durante il riscaldamento contro il Ferencvaros (promosso secondo portiere al momento il giovane Martinelli). Bene Nzola, invece, con l’angolano che sembra aver recuperato a pieno dopo lo stop forzato in Conference League dovuto ad una botta al piede rimediata nella rifinitura di mercoledì. Buone notizie, infine, anche per Pierozzi, con il difensore classe 2001 che sta meglio e che potrebbe essere convocato per la partita contro il Napoli. Lo scrive La Nazione.

