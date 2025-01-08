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Dalla Germania: Padeborn offre prestito oneroso per Christensen. Fiorentina deciderà nei prossimi giorni

Oliver Christensen è destinato a lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato. E arrivano novità dalla Germania. Stando quanto riportato da Florian Plettenberg per Sky Sport DE, son...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 14:45
Dalla Germania: Padeborn offre prestito oneroso per Christensen. Fiorentina deciderà nei prossimi giorni - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Oliver Christensen è destinato a lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato. E arrivano novità dalla Germania. Stando quanto riportato da Florian Plettenberg per Sky Sport DE, sono iniziati i colloqui tra Paderborn e club viola sulla base di un prestito senza opzione di acquisto. Inoltre, è previsto che Paderborn paghi una quota di prestito, mentre la Fiorentina continui a coprire lo stipendio del portiere. Adesso la Fiorentina deve solo dire deve solo dire di sì. La decisione è prevista nei prossimi uno o due giorni. Oltre a Paderborn, ci sono altre opzioni, ma Paderborn è la più avanzata.

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