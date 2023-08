Oliver Christensen è arrivato questa mattina all’aeroporto di Pisa e più si è subito messo in viaggio verso Firenze per svolgere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portiere danese classe 1999 è arrivato a Fanfani per le visite mediche. Questo il video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Passione Fiorentina (@passionefiorentina_)