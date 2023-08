Nazione, Christensen firmerà un quadriennale, Beltran fino al 2028 a 1,8 milioni a stagione

Oliver Christensen sbarcherà oggi in città. Consueto iter anche per lui. Test medici (ha già l’idoneità avendo disputato due partite di campionato con l’Hertha Berlino) e firma sul lungo contratto con la Fiorentina: quattro anni più l’opzione per un ulteriore stagione. E poi sarà tempo di aspettare Lucas Beltran (nella foto), in campo questa notte nell’ultima recita con la maglia del River, impegnato in Libertadores contro l’Internacional. Anche lui si appresta a firmare un lungo contratto con la Fiorentina fino al 2028 per una cifra di circa 1,8 milioni a stagione. Per due che arrivano un altro che saluta Firenze. Il riferimento è ovviamente ad Arthur Cabral, che ieri pomeriggio è passato dal Viola Park per sistemare gli ultimi dettagli in vista della partenza alla volta di Lisbona. Lo scrive La Nazione.

