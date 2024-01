Una vigilia silenziosa quella della Fiorentina, per preparare al meglio una gara importante. In porta tornerà Christensen, come sempre in coppa. Quarta riposerà, per lasciare spazio a Ranieri. Sulle fasce scelte obbligate con Biraghi e Kayode. Bonaventura sulla trequarti sarà accompagnato da Ikonè e la sorpresa Parisi. Mentre in avanti stavolta è Beltran il favorito per una maglia da titolare su Nzola. Lo scrive La Nazione.