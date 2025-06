La Nazione riporta: “Terracciano ai saluti, Martinelli incontrerà la Fiorentina a breve per decidere il futuro”

La Nazione ha parlato anche della situazione legata ai portieri viola con De Gea che ha rinnovato da poco e che sarà di nuovo il titolare della Fiorentina nella prossima stagione, ma dietro di lui le certezze sono poche con Terracciano che ha il contratto in scadenza e il giovane Martinelli desideroso di giocare.

Il campano potrebbe trovare una nuova sistemazione già in estate con varie squadre di Serie A interessate a rilevarne il cartellino, mentre il giovane viola potrebbe decidere con la Fiorentina di andare in prestito per crescere come portiere dopo l’anno dietro allo spagnolo. Martinelli incontrerà a breve la Fiorentina per parlare del suo futuro di comune accordo e poi resta anche Christensen che dovrebbe lasciare a meno che non accetti di fare il terzo.