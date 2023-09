Il Tirreno sottolinea una differenza (voluta) rispetto alla stagione passata: allora Italiano in conferenza stampa svelava il nome del portiere che avrebbe giocato, stavolta no. Dovrebbe toccare a Oliver Christensen, che sarebbe all’esordio assoluto in manifestazioni europee, difendere i pali della Fiorentina.

