Frecciata di Sarri alla Fiorentina: “0-0 contro lo Sturm Graz? L’Europa League non è la Conference”

Non ha vinto la Lazio ieri contro la Sturm Graz, a fine partita Maurizio Sarri ha cercato giustificazioni, queste le sue parole anche sulla prossima gara, quella contro la Fiorentina:

“Dobbiamo accogliere bene il pari perché abbiamo trovato una serata di scarsa qualità. Eravamo mentalmente in campo e difensivamente abbiamo fatto bene, mentre c’è mancata qualità, abbiamo sbagliato troppi palloni. Il terreno non era ottimale, l’intensità europea rispetto al campionato è doppia, ma alcuni palloni li abbiamo persi banalmente. Girone tosto, appena sbagli l’approccio ti travolgono, spesso abbiamo un pensiero contorto delle squadre straniere, dove anche in Austria ci sono squadre forti. Ora bisogna pensare a Firenze e poi al doppio incrocio in casa

Le parole ai microfoni di Sky: “Sotto al punto di vista mentale non abbiamo sbagliato gara, sotto il punto tecnico si: abbiamo sbagliato qualche passaggio e sofferto la loro aggressività ma l’Europa League non la Conference. Milinkovic? Giocando così spesso può capitare una partita no. La squadra è rimasta in partita e all’ultimo la potevamo anche vincere”. Lo riporta Sololalazio

