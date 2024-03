Gasperini mette le mani avanti: “Giochiamo gare di livello troppo ravvicinate. È un problema per noi”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Sky’ alla vigilia della sfida contro lo Sporting Club di Portogallo, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: “E’ una squadra molto forte e lo era già cinque mesi fa, in questo periodo s’è consolidata ancora di più. Sta facendo cose molto buone in campionato e anche noi in questi cinque mesi abbiamo fatto un lungo percorso. Sicuramente siamo due squadre un po’ diverse, ma anche equilibrate”.

Arrivate a questa sfida con un solo pareggio nelle ultime tre partite

“Noi abbiamo fatto un ottimo punto col Milan, poi perso con l’Inter e col Bologna. E per quest’ultima partita ci resta un po’ di rammarico. Questa però è un’altra competizione, si riparte, l’unico problema per noi è che stiamo giocando gare di grande livello in un periodo troppo ravvicinato. Questa partita con l’Inter è stata inserita dopo due mesi normali e in mezzo a delle partite importanti. Domani giochiamo una gara senza quasi averla preparata, questa è l’unica grossa difficoltà”. Lo riporta TMW.

