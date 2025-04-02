Per Opta la Fiorentina ha il 20% di chance di andare in Europa League, il 21% di vincere la Conference

Sul noto portale di Opta, uno dei siti più importanti al mondo per le statistiche sul calcio, è possibile fare una previsione della Serie attraverso il loro supercomputer. Per Opta la Fiorentina ha il...

Sul noto portale di Opta, uno dei siti più importanti al mondo per le statistiche sul calcio, è possibile fare una previsione della Serie attraverso il loro supercomputer. Per Opta la Fiorentina ha il 20% di possibilità di rimanere ottava, il 22% di chance di arrivare settima ed il 20,9% di arrivare sesta e dunque andare in Europa League salvo soprese dalla coppa Italia.

Per la Champions si fa un capellino più difficile con la squadra di Palladino che ha solo il 6,8% di arrivare al quarto posto, per opta dunque la Fiorentina dovrebbe chiudere la stagione tra il sesto ed il settimo posto in campionato.

Sempre attraverso il supercomputer è possibile provare a fare le carte anche alla Conference League, con la Fiorentina che viene data in semifinale al 87%, in finale al 49% e vincente al 21.6%. Con il Chelsea grande favorito che ha il 51% di possibilità di vincere il trofeo, mentre il Betis è al 18.1%