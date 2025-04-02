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Per Opta la Fiorentina ha il 20% di chance di andare in Europa League, il 21% di vincere la Conference

Sul noto portale di Opta, uno dei siti più importanti al mondo per le statistiche sul calcio, è possibile fare una previsione della Serie attraverso il loro supercomputer. Per Opta la Fiorentina ha il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2025 12:44
Per Opta la Fiorentina ha il 20% di chance di andare in Europa League, il 21% di vincere la Conference -
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Sul noto portale di Opta, uno dei siti più importanti al mondo per le statistiche sul calcio, è possibile fare una previsione della Serie attraverso il loro supercomputer. Per Opta la Fiorentina ha il 20% di possibilità di rimanere ottava, il 22% di chance di arrivare settima ed il 20,9% di arrivare sesta e dunque andare in Europa League salvo soprese dalla coppa Italia.

Per la Champions si fa un capellino più difficile con la squadra di Palladino che ha solo il 6,8% di arrivare al quarto posto, per opta dunque la Fiorentina dovrebbe chiudere la stagione tra il sesto ed il settimo posto in campionato.

Sempre attraverso il supercomputer è possibile provare a fare le carte anche alla Conference League, con la Fiorentina che viene data in semifinale al 87%, in finale al 49% e vincente al 21.6%. Con il Chelsea grande favorito che ha il 51% di possibilità di vincere il trofeo, mentre il Betis è al 18.1%

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