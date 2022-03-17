Buone notizie per la Fiorentina, Atalanta vola ai quarti grazie alla coppia Musso-Boga

L'Atalanta vola ai quarti di finale grazie ad un super gol di Boga contro il Bayer. Gasperini si concentrerà sull'Europa?

Assedio del Bayer Leverkusen, ma è l'Atalanta a spuntarla per 1-0 grazie ad un contropiede letale guidato da Boga. Di seguito la sintesi della gara proposta da Gazzetta.it:

La prima occasione è per Daby, solo davanti a Musso, ma il portiere della Dea resta in piedi e respinge col braccio. Nell'azione si fa male Toloi, sostituito da Djimsiti. E' l'Atalanta comunque a far la partita coi tedeschi che giocano di rimessa. Al 35' Muriel ha una buona palla in area ma è defilato e non ha compagni da servire, il suo tiro viene rimpallato in angolo. Al riposo è 0-0. Avvio di ripresa e ancora Diaby si trova solo davanti a Musso che come nel primo tempo salva ancora la porta bergamasca. E' poi Arànguiz a sprecare da buona posizione. Ma ora il Leverkusen è stabilmente nella metà campo avversaria. La difesa dell'Atalanta resiste. E al 91' è Boga in contropiede a chiudere i conti qualificazione.

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