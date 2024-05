La UEFA chiarisce: “Se l’Atalanta vince l’Europa League anche la sesta in serie A va in Champions”

La UEFA prova a fare chiarezza su un’ipotesi che si potrebbe verificare e che potrebbe far molto comodo alle squadre italiane in vista della prossima stagione. Un chiarimento al momento informale, che potrebbe però diventare ufficiale se questo caso dovesse prendere forma. Parliamo della possibilità che una tra Roma o Atalanta possa vincere l’Europa League, avendo quindi automaticamente accesso alla Champions League allargata della prossima stagione. Ebbene, se una di queste due squadre dovesse riuscirci e allo stesso tempo fosse già nei primi cinque posti che garantiscono la prossima Champions, allora i posti dati dalla Serie A diventerebbero addirittura sei. Lo scrive il Corriere dello Sport.

🚨@GiorgioMarota a #Retesport

“L’#UEFA ha comunicato informalmente alle Federazioni che l’Italia potrebbe avere un sesto posto valido per la #Champions. Come? Se una tra #Roma e #Atalanta arriva quinta in A e vince l’#UEL, la sesta andrà in #Champions” pic.twitter.com/G1lOMtTdfB

— Retesport 104.2fm (@ReteSport) April 27, 2024