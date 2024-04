Se Atalanta o Roma vincessero l’Europa League l’ottavo posto qualificherebbe all’Europa League

Dopo la vittoria contro il Sassuolo la Fiorentina è ottava in classifica, una posizione che, se dovesse essere mantenuta (il Napoli è a pari punti ma con una partita in più) porterebbe in questo momento la squadra viola alla qualificazione in Conference League poichè grazie ai risultati in Europa di tutte le squadre italiane impegnate nelle coppe, sono diventate 5 le squadre del campionato di serie A che hanno accesso alla prossima Champions League. Un risultato che, va ricordato, è stato possibile anche grazie ai risultati della stessa Fiorentina in Europa dato che, i punteggi che si ottengono dalla Conference sono pressochè identici a quelli che si ottengono in Champions e dunque la squadra viola ha dato una grande mano al ranking.

Ma non è finita qui. Se Roma o Atalanta dovessero vincere l’Europa League (in questo momento sono entrambe in semifinale) si qualificherebbero automaticamente alla prossima Champions League e dunque libererebbero un posto a prescindere dalla loro posizione in classifica in serie A. Dunque andrebbero a partecipare alla prossima Champions ben 6 squadre italiane. L’eventuale vincitrice dell’Europa League più le prime cinque squadre in serie A (esclusa la vincitrice dell’Europa League). Se Roma o Atalanta dovessero già essere nei primi 5 posti in campionato, in quel caso la sesta andrebbe in Champions e quel punto il settimo e l’ottavo posto porterebbero in Europa League con il nono posto che qualificherebbe per la prossima Conference League.

Questo è uno scenario molto positivo per la Fiorentina che a questo punto avrebbe diverse possibilità in più per partecipare alla prossima Europa League. Ecco perchè, semmai qualcuno avesse avuto qualche dubbio, non ha assolutamente senso abbandonare il campionato in questo finale di stagione.

