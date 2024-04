Antonio(West Ham): “Anche la Fiorentina era favorita, ma il trofeo ce lo siamo presi noi”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen il centravanti del West Ham Michael Antonio ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il podcast Footballer’s Football facendo riferimento anche alla finale di Conference vinta a Praga contro la Fiorentina:

“Tutti pensano che partiamo sconfitti contro il Leverkusen, in realtà non abbiamo davvero nulla da perdere. Tra l’altro quando tutti si aspettano che perdiamo di solito accade tutt’altro. Ricordo il Tottenham che quando arrivò da noi in testa alla classifica nel 2016 pensava di aver già vinto il campionato. Chi li ha fermati? Sono stato io. Due anni fa poi siamo andati a Siviglia in trasferta, abbiamo perso 1-0, prima della gara di ritorno tutti pensavano che fosse finita, loro vincono sempre l’Europa League e cose del genere. Cos’è successo? Li abbiamo eliminati, in casa, in un’atmosfera incredibile. L’anno scorso poi tutti pensavano che la Fiorentina fosse la squadra migliore, che per il West Ham fosse stato già abbastanza arrivare sino alla finale..invece no, il trofeo ce lo siamo presi noi. Con i tedeschi ce la prenderemo con calma, andremo lì in trasferta e faremo tutto il possibile. Alla fine finché giochiamo bene non importa se vinciamo o perdiamo. Dobbiamo solo andare là e fare di tutto per rendere felici i nostri tifosi“. Lo riporta bbc.com

