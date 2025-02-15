Sentite Gazzetta: “Ambizioni e rosa più forte, l’obiettivo della Fiorentina è l’Europa League”

Dopo la sfida con il Lecce, la Fiorentina dovrà affrontare un periodo impegnativo con quattro partite

Nonostante Palladino mantenga sempre un atteggiamento riservato sulla formazione, Beltran è il principale candidato per giocare centravanti in un momento cruciale per la Fiorentina. La squadra ha tre partite fondamentali nelle prossime settimane: contro il Como, a Verona e contro il Lecce, tutte vittorie all'andata che hanno contribuito al filotto di otto successi consecutivi. Attualmente, la Fiorentina è a tre punti dal quarto posto e ha un posto in Europa League praticamente assicurato, con la Conference League che la aspetta negli ottavi di finale.

Dopo la sfida con il Lecce, la Fiorentina dovrà affrontare un periodo impegnativo con quattro partite, inclusi due impegni europei e sfide contro Napoli e Juventus, seguite dal Milan dopo la sosta. Palladino è consapevole di avere una rosa più forte per affrontare queste partite, con una concorrenza aumentata in attacco grazie alle partenze di Ikoné, Sottil e Kouame. La lotta per un posto da titolare coinvolge Beltran, Gudmundsson e Zaniolo, tutti desiderosi di riscattarsi dopo un inizio di stagione non brillante. Il Viola Park rappresenta un'opportunità ideale per rilanciarsi, con il palcoscenico della grande Europa che può fungere da stimolo per la squadra, che ha ancora tanto da dimostrare in questa seconda parte di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.