Andare in Europa League per la Fiorentina è quasi impossibile: servirebbero 2 punti a partita

L'inizio di stagione della Fiorentina è molto traumatico con la squadra in piena zona retrocessione con appena 3 punti fatti in 6 partite. Inizio che ha già precluso molti degli obbiettivi stagionali...

L'inizio di stagione della Fiorentina è molto traumatico con la squadra in piena zona retrocessione con appena 3 punti fatti in 6 partite. Inizio che ha già precluso molti degli obbiettivi stagionali dei viola. Sicuramente Pioli può già cancellare la frase di Allegri scritta sulla lavagna. Perché il tecnico livornese aveva ragione, la Fiorentina non lotterà per andare in Champions League. Ma anche la qualificazione in Europa League è già diventata proibitiva, infatti negli ultimi anni la qualificazione in Europa League è arrivata con più o meno 65 punti. Per arrivare a quella cifra la Fiorentina dovrebbe tenere una media di quasi 2 punti a partita. Considerando le prossime 3 avversarie questa media è anche destinata ad alzarsi.

L'unica speranza per la Fiorentina è quella di un arrivo dell'Italia nel 2° posto del ranking stagionale e quindi di ottenere un posto extra in Champions League. In modo che anche la 7° possa arrivare in Europa League. Altrimenti c'è sempre la qualificazione attraverso le coppe, Conference League o Coppa Italia. Una cosa è certa, in qualsiasi caso serve un repentino cambio di rotta. Altrimenti l'unica qualificazione per la quale possiamo lottare è la Serie A dell'anno prossimo