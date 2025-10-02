L'arbitro fa ripetere i rigori per 3 volte alla Roma, Dovbyk sbaglia 2 volte, poi tocca a Soulè, sbaglia

Repetita iuvant", dicevano gli antenati romani, ma evidentemente per la formazione capitolina questa massima non ha funzionato

Ha dell'incredibile quello che è successo nei minuti finali di Roma-Lille, valevole per la 2a giornata di Europa League. Intorno al minuto 80', i giallorossi hanno conquistato un penalty, e fino a qui, non ci sarebbe nulla di straordinario, se non che la formazione di Gasperini è riuscita a sbagliarlo non una, ma ben tre volte con due rigoristi diversi: i primi due con Dovbyk e il terzo con Soulé, tutti ripetuti, a causa del posizionamento non corretto tra i pali del portiere del Lille Ozer. La partita si è poi conclusa per 1-0 in favore degli ospiti, con l'estremo difensore francese, diventato l'eroe della serata. "Repetita iuvant", dicevano gli antenati romani, ma evidentemente per la formazione capitolina questa massima non ha funzionato