La vittoria del Sassuolo una buona notizia per la Fiorentina, così la Lazio può avere vita dura all’ultima

L’inaspettata vittoria del Sassuolo contro l’Inter è una buona notizia per la Fiorentina. Il motivo è semplice, in questo momento la squadra viola può ancora raggiungere il settimo posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Europa League. La Lazio dista 6 punti ma ha 2 partite in più rispetto alla squadra viola, il Napoli ha gli stessi punti della Fiorentina ma anch’essa ha una partita in più e poi ci sarà lo scontro diretto a Firenze tra un paio di settimane. Dunque per i ragazzi di Italiano ancora la possibilità di rendere molto positiva la stagione in campionato. Tornando al Sassuolo, la squadra di Ballardini l’ultima partita giocherà proprio in casa contro la Lazio e la vittoria contro l’Inter rilancia i neroverdi per la salvezza. Ecco perché così l’ultima giornata potrebbe valere vita o morte per Berardi e compagni. Con una Lazio in lotta con la Fiorentina certamente una buona notizia. Incastri europei, passando per Verona…

IL CHIARIMENTO DELLA UEFA SUL SESTO POSTO IN CAMPIONATO IN CHIAVE CHAMPIONS