L’Inter non è stata brava come la Fiorentina: contro il Sassuolo perde e i neroverdi inguaiano l’Empoli

Giocasse sempre contro l’Inter, il Sassuolo vincerebbe il campionato. È una provocazione, ma è pure un dato di fatto: sei punti su sei per i neroverdi contro i nerazzurri. Dopo il colpaccio di San Siro – unica sconfitta nella marcia trionfale dei giocatori di Simone Inzaghi – arriva anche l’1-0 del Mapei Stadium, firmato dal gol nel primo tempo di Armand Laurienté nel primo tempo e dall’ingenuità di Dumfries che l’ha consentita. La squadra di Davide Ballardini ritrova la vittoria che le mancava dal 9 marzo contro il Frosinone e i tre punti. Ossigeno puro, che alimenta le speranze di salvezza degli emiliani, bravi a gestire il (non proprio irresistibile) ritorno della capolista nel secondo tempo. Applauditi dai suoi tifosi in uno stadio più nerazzurro che neroverdi, i campioni d’Italia salutano in un colpo solo l’obiettivo dei cento punti e anche il record di partite consecutive in gol. Dumfries regala, Laurienté la sblocca. Annullato il pari di Lautaro.

La mossa di Ballardini funziona: il suo Sassuolo parte pericoloso, complice pure anche un avvio sonnolento dell’Inter. Audero sfodera tutta la sua reattività per dire no a Lipani, mentre Dumfries crea occasioni in entrambe le aree di rigore. Lautaro non ne approfitta, Doig sì e offre a Laurienté la palla che sblocca la partita. La reazione nerazzurra è produttiva, sebbene non furiosa: ancora Dumfries protagonista, l’olandese non centra la porta sul filtrante di Asllani. Sanchez chiama in causa Consigli, nel finale Lautaro lo batte correggendo un tiro di Carlos Augusto che, deviato, diventa un assist. Marchetti, però, annulla: l’argentino era in posizione irregolare al momento della conclusione dell’ex Monza. 1-0 Sassuolo all’intervallo.

Nella ripresa non succede niente. La furia, nel cuore di chi ha già vinto, fatica a esserci ed è comprensibile. Non c’è foga nella ricerca del pari da parte dell’Inter, che vede Lautaro costretto spesso e volentieri a rientrare per contribuire a una manovra meno spettacolare del solito. Al Sassuolo l’andamento sta bene, all’ora di gioco arrivano i primi cambi: Thorsvedt cede il passo a Boloca, nell’Inter si rivede Cuadrado, preferito a Buchanan che entrerà pochi minuti dopo. Inzaghi passa al 3-4-1-2 con Sanchez alle spalle di Arnautovic e Lautaro. La verità è che, a parte le sostituzioni, nel secondo tempo non succede praticamente nulla di rilevante. I campioni d’Italia assediano l’area ma non la porta neroverde, il Sassuolo parcheggia il bus e porta a casa tre punti che sanno di ossigeno. Lo scrive TMW

