La Fiorentina si qualifica per la nuova Conference League, niente gironi al suo posto la fase a campionato

La Fiorentina vince a Cagliari in rimonta e si qualifica per la prossima edizione della Conference League, in attesa di capire se la serata di Mercoledì prossimo regalerà al club gigliato la qualificazione ad una competizione più prestigiosa. Proprio dal prossimo anno tutte le coppe europee cambieranno formato, per quanto riguarda la Conference League ci sarà anche il prossimo anno il turno preliminare una volta passato quello ci si qualifica per la fase a campionato che sostituisce la vecchia fase a gironi.

Nella fase a campionato ci saranno 36 squadre in unico girone come se fosse un vero e proprio campionato e ogni squadra giocherà 6 partite, 3 in casa e 3 in trasferta. Chi si classificherà dalla 1° posizione a l’8° andrà diretto agli ottavi di finale mentre le classificate dalla 9° alla 24° saranno qualificate per i play-off, turno a eliminazione diretta la cui vincente andrà agli ottavi di finale con le prime 8. Chi arriverà dalla 25° posizione in giù invece sarà eliminato, l’altra novità è che non ci saranno più le retrocesse dall’Europa League.

Format simile anche per l’Europa League solo che non ci sarà nessun turno preliminare, nella fase a campionato si giocheranno 8 partite e non 6, e anche qui le prime 8 andranno agli ottavi, mentre le classificate fino alla 24° posizione si giocheranno i play off. Pure in Europa League sono state eliminate le retrocessioni dalla Champions e questo rende sicuramente la competizione più abbordabile. il 29 Maggio scopriremo quale delle due competizioni il destino avrà riservato alla Fiorentina.

LA FIORENTINA VINCE A CAGLIARI