Fallimento Lazio, fuori ai sedicesimi di Europa League. Biancocelesti concentrati sul campionato?
La Lazio non va oltre il 2-2 all'Olimpico contro il Porto. Finisce così il cammino europeo dei biancocelesti
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2022 21:17
Finisce il sogno europeo per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti non vanno oltre il pareggio per 2-2 all'Olimpico contro il Porto che, forte della vittoria per 2-1 dell'andata, si qualifica per gli ottavi di Europa League. La squadra di Lotito, adesso, avrà solo la Serie A come impegno settimanale. Competizione nella quale i biancocelesti saranno impegnati nella corsa ad un posto in Europa, insieme alla Fiorentina.
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