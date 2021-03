Pioli furioso contro Solskjaer: “”Good team un c**o, somaro. Good team tua sorella, cogl**e” .

Episodio deprecabile quello andato in scena alla fine del match di Europa League tra Milan e Manchester United che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dalla competizione. Al termine della gara vinta dai Red Devils per 1-0 grazie al gol dell’ex juventino Paul Pogba, il tecnico milanista Stefano Pioli ha rivolto diversi insulti al collega Ole Gunnar Solskjaer che al fischio finale si era andato a complimentare con l’allenatore dei padroni di casa: “You’re a good team” (“Siete una buona squadra”) ha detto il norvegese mostrando un sorriso beffardo.

Stefano Pioli però, già infastidito dal comportamento del tecnico dello United durante la gara che nel finale, ogni qualvolta il pallone usciva dalle parti della sua panchina lo faceva sparire ad arte per guadagnare tempo prezioso per la sua squadra, non è sembrato molto contento dei poco sinceri complimenti dell’allenatore scandinavo. Pioli, arrabbiato come non mai per l’eliminazione dall’Europa League della sua squadra, infatti ha perso il suo proverbiale self-control e proseguendo il suo cammino verso gli spogliatoi di San Siro ha risposto al collega insultandolo: “Good team un c**o, somaro. Good team tua sorella, cogl**e” .

La scomposta reazione del tecnico del Milan che, al netto delle attenuanti del caso (avvenuta a caldo, dopo un match vissuto con grande enfasi da entrambe le panchine e al termine di un periodo no per i rossoneri che in una settimana hanno visto sfumare quasi del tutto la possibilità di vincere lo Scudetto e sono stati eliminati dall’Europa League), suona un po’ come una caduta di stile è stata ripresa dalle telecamere posizionate a bordo campo ed ha fatto immediatamente il giro del web. Lo scrive Fanpage.

