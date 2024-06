Gasperini: “A Liverpool ci hanno applaudito. In Italia non accade, oggi penosi i tifosi viola”

Nel corso della conferenza stampa post-gara di Atalanta-Fiorentina l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini è tornato sulla vittoria dell’Europa League denunciando la mancanza di cultura sportiva in Italia e tornando a stuzzicare ancora una volta i tifosi della Fiorentina:

“Per noi aver alzato un trofeo internazionale è un motivo di orgoglio enorme. Quando vinci di solito, soprattutto in Italia, diventi un po’ antipatico. L’abbiamo fatto attraverso tanti anni e cambiando squadre con le nostre possibilità, migliorandoci anche vendendo i pezzi migliori e rielaborando la squadra. Se dobbiamo trasmettere qualcosa è che bisogna essere felici della propria realtà, con le proprie forze, i propri pregi e difetti. Cercando di migliorarsi. A noi l’estero è servito molto: a Liverpool ci hanno applaudito tutti. In Italia non succede, oggi è stato penoso con i tifosi della Fiorentina. La battaglia sportiva è giusto che ci sia, ma non può esserci sempre la cultura dell’insulto. All’estero non è tutto bello, ma mi piacerebbe se riuscissimo a copiare quello che accade all’estero: tifosi che bevono birre assieme e poi applaudono la squadra avversaria. Non sono il primo a dire queste cose e non ho la speranza di intaccare qualcosa, ma se ce lo ponessimo come obiettivo sarebbe una gran cosa”

