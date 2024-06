Ranieri: “Dispiaciuti che il mister ci lasci ma dobbiamo ripartire con uguale determinazione”

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto a fine partita ai microfoni di Sky Sport rilasciando queste brevi dichiarazioni:

“Questo è un momento triste, era giusto chiudere con un trofeo dopo tre finali disputate in due anni, c’è indubbiamente tanta delusione. Lo dovevamo a tutti, al mister, al direttore che non è più con noi, ai tifosi. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo, avevamo timore sapendo dentro di noi che un’altra sconfitta sarebbe stata dura da digerire, ma alla fine è andata così e siamo tristi perché meritavamo finisse in altro modo. Il mister ci lascia ed è un dispiacere per tutti ma bisogna ripartire ad Agosto con la stessa determinazione. Difenderemo sempre questi colori con la voglia di regalare finalmente un trofeo a questa città“

