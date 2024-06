Bucchioni: “Pradè doveva dirle a caldo le cose dette stasera, avrebbe evitato le contestazioni”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-gara a Radio Bruno Toscana:

“Quattro giorni di silenzio non ci possono stare, Pradè doveva dirle a caldo le cose che ha detto stasera. Il comunicato della Fiesole non sarebbe uscito, ed avremmo evitato questi giorni di caos. Capisco la delusione di Rocco ma Pradè sarebbe dovuto intervenire subito. Rocco è stato ribadito che non molla, va avanti. L’orgoglio oggi si è visto, la squadra ha dato conferme. Palladino è intelligente, un profilo interessante, c’è tutto per mettere da parte la delusione e ripartire con un allenatore nuovo e con un nuovo ciclo. In Europa ci siamo anche quest’anno. La Fiorentina ha chiuso con 60 punti in campionato più semifinale di Coppa Italia e finale di Conference .La delusione ovviamente c’è ma le tre stagioni con Italiano sono ultrapositive, il gruppo ha acquisito mentalità e questa è un’eredità importante sulla quale costruire il futuro evitando gli errori di gestione del passato. Questa in particolare alla fine è stata oggettivamente una stagione importante. Adesso naturalmente aspettiamo i fatti, un mercato intelligente ed un altro tecnico ambizioso“

