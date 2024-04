La Roma supplica la Lega: “Spostate il recupero con l’Udinese a maggio”. Ma la risposta è negativa

Dopo aver eliminato il Milan nei quarti di Europa League, la Roma ha inviato ieri sera una lettera alla Lega Serie A per chiedere di disputare il recupero contro l’Udinese (interrotta e poi rinviata per il malore a Ndicka) a maggio, in concomitanza con il recupero di Atalanta–Fiorentina, che era stata rinviata per la tragica scomparsa di Joe Barone.

Ad oggi, la Serie A ha scelto come data di recupero il 25 aprile, con i giallorossi che saranno impegnati il 22 con il Bologna e nella giornata successiva (con orari ancora da definire) a Napoli, prima della delicatissima sfida di Europa League con i tedeschi del Bayer Leverkusen. Secondo il club giallorosso, sarebbe paradossale che i neo campioni di Germania possano beneficiare di un numero maggiore di giorni di riposo rispetto alla Roma, che in quel caso dovrebbe giocare a Napoli la domenica, mentre i tedeschi anticiperanno la propria sfida di campionato al sabato. La richiesta di spostare il recupero è stata fatta proprio perché la squadra capitolina vorrebbe arrivare alla semifinale di Europa League con la stessa preparazione degli uomini di Xabi Alonso.

Tuttavia, non ci sono margini per la Lega: la partita con l’Udinese si recupererà il 25 aprile, perché non ci sono altre possibilità offerte dal calendario. Lo riporta La Gazzetta dello sport.

