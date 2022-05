Repubblica, la Fiorentina gioca con la matematica: l’Europa per i viola è ad un passo

Oggi la Fiorentina potrebbe raggiungere un traguardo prestigioso. La sua ultima presenza in Europa risale al 2016/2017. Oggi Firenze ha ritrovato la carica per grandi obiettivi. Il primo è arrivare a questo pomeriggio, e portare a casa una vittoria contro la Sampdoria che sarebbe un pass per la Conference League. La Fiorentina con i tre punti raggiungerebbe una posizione valida per l’Europa, da difendere nell’ultima giornata. Lo scrive Repubblica.

