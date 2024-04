Manca poco per la 5° italiana in Champions: Fiorentina e Atalanta decisive per la certezza matematica

Manca poco per raggiungere il traguardo della quinta squadra in Champions. Anche dopo il disastro tra gironi e ottavi, con l’eliminazione di Milan, Inter, Napoli e Lazio dalla massima competizione europea, l’Italia è sempre lì al comando del ranking UEFA per Nazioni. La certezza matematica sarà raggiunta qualora l’Atalanta non perda contro il Liverpool e con il passaggio del turno della Fiorentina alle semifinali di Conference, prendendo in considerazione il passaggio di una italiana fra Roma e Milan alle semifinali di Europa League. Si potrebbe addirittura sognare il sesto posto da aggiungere alla Champions: se un’italiana riuscirà a vincere l’Europa League, si aggiudicherebbe comunque un posto nella prima competizione, anche se in campionato non riuscirà a rientrare tra le prime cinque in classifica. Intanto l’Inghilterra perde Manchester City ed Arsenal, lottando per un secondo posto con la Germania. Spagna fuori dalla top 2. Il ranking UEFA per Nazioni UEFA aggiornato dopo i quarti di Champions League:

1. Italia 18.857 – 4 squadre: Atalanta, Milan, Roma, Fiorentina)

2. Germania 17.642 – 3 squadre: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen

3. Inghilterra 16.875 – 3 squadre: Liverpool, West Ham, Aston Villa

4. Spagna 15.312 – 1 squadra: Real Madrid

5. Francia 15.250 – 3 squadre ancora in corsa: PSG, Lille, OM

