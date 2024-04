Parte la settimana decisiva per la Fiorentina: occhi su Roma e su Atene per il futuro della stagione

La Repubblica riporta oggi: ” Tutto in sette giorni” infatti inizia oggi la settimana decisiva per la Fiorentina di Italiano che ha adesso due partite fondamentali per il suo destino. Gli occhi di Italiano sono su Roma, teatro della finale da conquistare in Coppa Italia, difendendo il risultato dell’andata e su Atene, capitale greca, da avvicinare dopo stasera con un risultato positivo che proietti la squadra viola in Semifinale. La partita di stasera seguirà lo stesso canovaccio tattico dell’andata con il Viktoria Plzen che starà chiuso dietro la linea della palla pronto a capovolgere velocemente l’azione e a far male ai viola nelle occasioni che avrà a disposizione. Ci vorrà calma e pazienza per venire a capo di una matassa complicata da sciogliere, senza frenesia né errori grossolani.