Un’Atalanta devastante straccia i campioni di Germania, Gasperini alza l’Europa League

Una partita che non c’è stata, per merito di un’Atalanta tirata a lucido che ha dominato dal primo all’ultimo minuto senza lasciare né spazi né occasioni ad un Leverkusen alla sua prima sconfitta stagionale. 3-0 per i nerazzurri il finale con Ademola Lookman protagonista di una tripletta sensazionale. Sblocca dopo 12’, raddoppia al 26’ con una rete meravigliosa e nella ripresa trova il tris con un’altra perla. L’Atalanta di Gasperini è la prima squadra italiana a vincere l’Europa League, per gli orobici si tratta del primo trofeo internazionale della sua storia.

