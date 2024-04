Ora il settimo posto vale l’Europa League. Se l’Atalanta trionfasse (da sesta) ci sarebbe una squadra in più

Fiorentina e Atalanta ottengono il passaggio del turno e l’Italia l’anno prossimo avrà di diritto le sue 5 squadre in Champions League. Le due squadre italiane portano a casa un risultato positivo e di estensione nazionale. In questo momento, considerando l’accesso anche della quinta classificata nella massima competizione europea, la 6° e la 7° squadra otterrebbero la qualificazione per la prossima edizione di Europa League, con l’8° formazione in Conference. Tale struttura però è influenzata anche dal fattore Coppa Italia: se la squadra vincitrice del torneo nazionale risultasse già qualificata in Champions League (rientrando nelle prime 5), si libererebbe uno slot, portando sia la sesta che la settima formazione in Europa League. Diventerebbero tre le squadre nella medesima competizione qualora la Fiorentina dovesse vincere la Conference e dovesse classificarsi dall’ottavo posto in giù (quindi andrebbe in Conference la 9° classificata). Si attiva anche l’ipotesi della 6° squadra in Champions League: questo scenario potrebbe concretizzarsi qualora una fra Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League e poi chiudere il campionato fra le prime cinque classificate.

LA FIORENTINA HA INCASSATO 11 MILIONI DALLA CONFERENCE LEAGUE, POSSONO DIVENTARE 13 DOPO LE SEMIFINALI