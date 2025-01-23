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Europa League: la Lazio passeggia sulla Real Sociedad. Paura Tavares, assente con la Fiorentina?

La Lazio perde Nuno Tavares per infortunio prima dell’intervallo nella gara con gli spagnoli: problema muscolare, in dubbio per i viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2025 23:04
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La Lazio, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, vince agilmente all'Olimpico contro la Real Sociedad chiudendo la questione già nel primo tempo. 3-1 il finale con reti di Gila, Zaccagni e Castellanos. Con questa vittoria i biancocelesti ottengono la matematica qualificazione agli ottavi di Europa League e ipotecano addirittura il primo posto (3 punti di vantaggio sulle seconde e differenza reti favorevole)

Ma a tenere in apprensione Baroni è soprattutto l'infortunio a Nuno Tavares. Al 43′ minuto del primo tempo infatti, il terzino portoghese ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Dopo uno scatto sulla fascia, Tavares si è fermato portandosi la mano sulla parte superiore della coscia sinistra. Il problema sembra essere di natura muscolare, un segnale preoccupante per il giocatore e per il club biancoceleste. Il tecnico ha subito sostituito il terzino con Dele-Bashiru, ma resta da valutare l’entità dell’infortunio. Le condizioni di Tavares saranno esaminate nelle prossime ore con esami strumentali per capire i tempi di recupero. E' in dubbio la sua presenza nella sfida di Domenica sera contro i viola.

Di Marzio: “Torino in pressing per Ikoné. Si cerca l’intesa, ma la Fiorentina fa muro per un prestito”

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