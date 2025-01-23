Di Marzio: "Torino in pressing per Ikoné. Si cerca l'intesa, ma la Fiorentina fa muro per un prestito"
Oltre ai club esteri, anche il Torino in pressing per Ikoné. I granata a lavoro per cercare l'intesa per l'esterno francese
Il futuro di Jonathan Ikoné alla Fiorentina resta un punto interrogativo, con l'esterno francese che potrebbe partire entro il termine della finestra di mercato di gennaio. Alcuni club esteri interessati ad ingaggiare l'esterno offensivo classe '98, tra cui il Paris FC, club di Ligue 2 in lotta per la promozione in Ligue 1, e i Chicago Fire, dell'MLS. In Italia, invece, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ci sarebbe il Torino in forte pressing. L'esperto di mercato spiega:
"Il Torino sta continuando a sondare il mercato degli attaccanti, con l’obiettivo di dare a Vanoli il giusto calciatore in vista della seconda parte di stagione. Continua il pressing per Jonathan Ikoné, esterno destro d’attacco della Fiorentina. La squadra di Vanoli è al lavoro per cercare l’intesa con la Viola. I granata spingono, ma per ora la squadra di Palladino fa muro per un prestito".
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