Se la Fiorentina va in semifinale di Conference, l’Italia avrà la quinta squadra in Champions il prossimo anno

Dopo il disastro delle italiane in Champions, la qualificazione della Fiorentina ai quarti di Conference League e di Milan, Atalanta e Roma a quelli di Europa League dà la quasi certezza matematica della partecipazione di ben 5 squadre alla prossima competizione continentale. Dopo i sorteggi di oggi, si aggiornano le probabilità che questo si concretizzi, poiché l’Italia fa uno scatto dal 94,9 al 96,9% insieme alla Germania, la cui percentuale sale dal 19,2 al 29,1%. Scende quella dell’Inghilterra, che dall’82 passa al 70,6%. Un ruolo importante nel valzer delle percentuali lo avrà di certo la Fiorentina, che affronterà il Viktoria Plzen: se i viola dovessero avere la meglio sulla squadra ceca, contribuirebbero a questa impressionante falcata per aggiungere il 5° posto nel nuovo format a 36 squadre in Champions League. Il Milan affronterà la Roma ai quarti di Europa League, pertanto il derby assicurerebbe il raggiungimento delle semifinali di almeno una italiana. All’Atalanta spetterebbe il lavoro più ostico, in quanto affronterà il Liverpool per accedere al prossimo turno. Tocca alla squadra di Vincenzo Italiano dunque, che deve assolutamente vincere contro la squadra di Plzen almeno una delle due sfide che si giocheranno l’11 e il 18 aprile (andata e ritorno), evitando di andare ai rigori per ampliare il punteggio.

