Corriere dello Sport: centrare l’Europa porterebbe 15-20 milioni nelle casse della Fiorentina 

Andare in Europa League per la Fiorentina vorrebbe dire avere anche un bell’incentivo economico. Una vittoria con la Juve può essere la svolta definitiva. Piazzarsi fra il sesto e l’ottavo posto in campionato porterebbe tra i 7,7 ed i 5,6 mln dei diritti tv. 3,6 mln vale la qualificazione. La Conference invece ha margini più bassi. Qualificarsi per l’Europa dunque vale tra i 15-20 mln. Lo scrive il Corriere dello Sport.

